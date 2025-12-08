Firenze rilancia il progetto ' Dona un albero'

Lanazione.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 8 dicembre 2025 - Un regalo, un pensiero o una dichiarazione? Magari puntando sulla natura e sul verde. Torna infatti il progetto di forestazione urbana "Dona un albero", che consente ai cittadini di donare una pianta alla città lasciando su una targhetta una dedica. Sono al momento circa 200 i nuovi alberi a disposizione per l’adozione, visualizzabili da domani 9 dicembre nella mappa pubblicata sul sito istituzionale cliccando qui  che specifica anche quale specie di pianta verrà inserita una volta selezionata. Ponte al Pino, giù 21 alberi: addio bagolari, lecci e aceri Con un contributo di 150 euro sarà possibile non solo donare un albero alla città (che sarà piantato nella stagione propizia, da ottobre ad aprile, dell’anno successivo alla donazione), ma anche inserire una targhetta con il nome della persona a cui l’albero è dedicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze rilancia il progetto dona un albero

© Lanazione.it - Firenze rilancia il progetto 'Dona un albero'

Scopri altri approfondimenti

firenze rilancia progetto donaFirenze rilancia il progetto 'Dona un albero' - Consente ai cittadini di donare una pianta alla città lasciando su una targhetta una dedica: 200 nuove piante disponibili per arricchire il patrimonio verde della città ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Firenze Rilancia Progetto Dona