Firenze rilancia il progetto ' Dona un albero'
Firenze, 8 dicembre 2025 - Un regalo, un pensiero o una dichiarazione? Magari puntando sulla natura e sul verde. Torna infatti il progetto di forestazione urbana "Dona un albero", che consente ai cittadini di donare una pianta alla città lasciando su una targhetta una dedica. Sono al momento circa 200 i nuovi alberi a disposizione per l’adozione, visualizzabili da domani 9 dicembre nella mappa pubblicata sul sito istituzionale cliccando qui che specifica anche quale specie di pianta verrà inserita una volta selezionata. Ponte al Pino, giù 21 alberi: addio bagolari, lecci e aceri Con un contributo di 150 euro sarà possibile non solo donare un albero alla città (che sarà piantato nella stagione propizia, da ottobre ad aprile, dell’anno successivo alla donazione), ma anche inserire una targhetta con il nome della persona a cui l’albero è dedicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
