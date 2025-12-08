Firenze lavori e cambi alla viabilità | interventi e chiusure in orari notturni Ecco dove

Firenze, 8 dicembre 2025 – Da via Enrico De Nicola alla nuova fase dei lavori di Publiacqua, sono diversi i cantieri che partono questa settimana. In via De Nicola, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, i lavori di rifacimento della pavimentazione saranno effettuati di notte. Da martedì 9 a venerdì 12 dicembre in orario 21-6 sarà chiuso il tratto dalla rampa di accesso su Ponte Paolo Borsellino alla rampa di discesa del Ponte Giovanni Falcone in direttrice uscita città. Divieti di transito sulla rampa del Ponte Borsellino (nella corsia di immissione sul ponte omonimo dalla direttrice in ingresso città di via De Nicola), sulla rampa del Ponte Falcone (nella corsia di svolta a sinistra in direzione di via De Nicola in ingresso città), sul Ponte a Varlungo (tra via De Nicola e via di Villamagna compresi gli svincoli di immissione). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, lavori e cambi alla viabilità: interventi e chiusure in orari notturni. Ecco dove

