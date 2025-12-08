Firenze creatività e gospel | il 12 dicembre il Natale anima il Mercato Centrale

Firenze, 8 dicembre 2025 – Tra creatività e musica, il Natale prosegue al Mercato Centrale Firenze con un nuovo appuntamento dedicato alla convivialità e alle atmosfere delle feste. Venerdì 12 dicembre, il primo piano del Mercato propone un pomeriggio pensato per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare la dimensione culturale del fare artigiano. Alle 18.30, prenderà il via un laboratorio di ghirlande per adulti, condotto da Monica di “Il Calicanto”, un momento creativo che permetterà ai partecipanti di realizzare la propria decorazione natalizia con materiali naturali e tecniche artigianali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

