Firenze Carla da anni chiusa in casa | ritrova relazioni e autonomia grazie all’uncinetto
Firenze, 8 dicembre 2025 – Per anni il mondo di Carla, 45 anni, è rimasto tutto dentro una stanza: lavoro, casa, routine sempre uguale ed una solitudine che la sua disabilità intellettiva rendeva ancora più pesante. Il ricamo e l’uncinetto erano il suo unico rifugio, un gesto ripetuto in silenzio, senza nessuno con cui condividere quella passione. Poi è arrivato un laboratorio sartoriale e quel filo che usava per tenersi occupata è diventato un ponte: all’inizio timida e diffidente, Carla ha imparato a cucire, ha creato oggetti insieme ad altre donne e, soprattutto, ha smesso di sentirsi sola. Tra una cucitura e una tazza di tè, tra una chiacchiera e un cartamodello tagliato a sei mani, è nata una piccola comunità che l’ha riportata fuori dalla sua stanza e dentro una rete di relazioni vere, concrete, quotidiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Firenze, Carla da anni chiusa in casa: ritrova relazioni e autonomia grazie all'uncinetto - Disabilità e rinascita, il racconto della 45enne diventa il simbolo della ripartenza dei percorsi sartoriali della Cooperativa Il Girasole