Fiorini Pesaro il derby è tuo
Vittoria e ancora vetta. È la Fiorini Pesaro Rugby, serie A, a portare a casa la vittoria del derby con il Romagna per 27-23. Un match combattuto fino al fischio finale terminato con 5 punti in classifica per la squadra di casa che mantiene così la vetta della classifica. Pesaro parte subito in attacco portando rapidamente il gioco nei 22 metri romagnoli. La difesa ospite resiste ma i kiwi allargano il gioco e Covella segna la prima meta (7-0). Romagna riparte, porta il gioco nella metà campo pesarese e guadagna un calcio di punizione che sblocca il punteggio degli ospiti (7-3). La formazione romagnola tiene il gioco nell’area pesarese e sfrutta gli errori giallorossi guadagnando un altro calcio di punizione (7-6). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
