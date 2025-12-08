Ultima, alla deriva tecnica e anche psicologica, con una media punti negativa da guinness dei primati, un allenatore cacciato e il suo sostituto già in discussione, una proprietà lontana, la dirigenza inesistente, lo spogliatoio in subbuglio, la curva e una città intera contro. Ma davvero la Fiorentina si è messa in testa di retrocedere? Del disastro della Viola si era già parlato qualche settimana fa, dopo l’ esonero di Pioli. Ed è vero che quando un’annata parte male spesso è segnata, ma quanto sta accadendo a Firenze a questo punto va oltre i limiti del singolo e la scelta sbagliata di un allenatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorentina ultima e con zero vittorie. Ma è impossibile (o quasi) che retroceda