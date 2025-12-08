Fiorentina | moglie di Dodò ringrazia su Instagram coloro che le sono stati vicini dopo insulti e minacce via social

Dopo aver ricevuto insulti e minacce sui social, Amanda Ferreira, moglie di Dodò della Fiorentina, ha deciso di esprimere la propria gratitudine su Instagram. In un messaggio pubblico, ringrazia chi le ha mostrato affetto e supporto, ribadendo l'importanza di reagire con forza e solidarietà di fronte a comportamenti offensivi online.

Dopo le denunce per minacce e insulti via social, Amanda Ferreira, moglie dell'esterno destro della Fiorentina Dodò, ha scritto una lettera sul suo profilo Instagram: "Vorrei ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci hanno inviato messaggi di affetto e sostegno. Siamo pienamente consapevoli che il momento che stiamo attraversando e' disastroso e caotico e siamo abituati a ricevere critiche aspre, e va bene cosi', perche' fa parte della vita. (Si', noi, perche' cio' che colpisce mio marito colpisce anche me.) Ma, in nessuna circostanza tollererò l'incitamento all'odio, alla malattia e alla morte verso i miei figli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: moglie di Dodò ringrazia su Instagram coloro che le sono stati vicini dopo insulti e minacce via social

