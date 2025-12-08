Firenze, 8 dicembre 2025 – Sdegno e disgusto. Poco da aggiungere all’ennesima situazione spiacevole di un calcio moderno, che spesso deve fare i conti con l’ignoranza di chi scrive dietro il monitor di un pc o con uno smartphone in mano. La sconfitta della Fiorentina a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha innescato una serie di reazioni incontrollate a livello social contro le mogli, le compagne e le famiglie dei calciatori di Paolo Vanoli. Niente a che vedere - precisiamolo subito - con i tifosi della Fiorentina, che hanno tutto il diritto di criticare e contestare civilmente la propria squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, minacce sui social. Già presentate quattro denunce. Accertamenti per trovare gli haters