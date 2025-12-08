Fiorentina il rigore della discordia Gudmundsson non ci sta e attacca | Mai rifiutato di calciare

Firenze, 8 dicembre 2025 – Sembrava un calcio di rigore come tanti, il genere di episodi che si archiviano in un lampo specie di fronte al momento delicatissimo che sta vivendo la squadra viola. E invece il 9’ di Sassuolo-Fiorentina è servito solo ad aprire un’altra crepa profonda, l’ennesima dentro uno spogliatoio che da mesi è una polveriera mascherata da “bella atmosfera”, come qualcuno in seno al club aveva provato a raccontare nei giorni scorsi. Sul dischetto è andato Mandragora, sì, ma solo dopo una scenetta da campetto di periferia che è subito balzata agli occhio e che ha avuto strascichi fino a ieri: Kean furioso perché voleva calciare, Fagioli a metter pace, Ranieri a tirarlo via quasi di peso e Gudmundsson – il rigorista designato, da sempre - del tutto disinteressato da tutt’altra parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

