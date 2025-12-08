Fiorello scherza sulla Scala | Gerry Scotti ha fatto quasi il 30%

Durante la Festa dell’Immacolata, Fiorello ha scherzato sulla scalata di Gerry Scotti agli ascolti, affermando che “ha fatto quasi il 30%”. L’appuntamento con ‘La Pennicanza’, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2, rinnova ogni giorno il suo successo, offrendo un mix di ironia e intrattenimento.

ROMA – Nel giorno della Festa dell’Immacolata si rinnova l’appuntamento con ‘La Pennicanza’, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2. “Ieri la Prima alla Scala? Sono stato davanti alla tv quattro ore. Un allestimento mai visto, potenza incredibile, lirismo e dissonanza perfetti! Poi compare Bruno Vespa con la Carlucci: sono andato in bagno, ma non per colpa loro. Undici minuti di applausi, due ricoverati per ustioni alle mani! E a chi è giovato un evento di tale portata? All’Opera? A Milano? Alla Scala? No! A Gerry Scotti! Perché ieri ha fatto quasi il 30% su Canale 5! Gli italiani sono così, quando c’è la cultura? mica stanno quattro ore davanti alla tv a guardare l’opera come me!”, ha ironizzato Fiorello. 🔗 Leggi su Lopinionista.it