Finisce l' incubo della 16enne scomparsa a Portici | ritrovata e affidata a uno zio

È stata temporaneamente affidata a uno zio paterno, la ragazza di 16 anni che lo scorso 2 dicembre non era rientrata nella casa famiglia di Portici, facendo perdere le proprie tracce fino a stamattina, quando i carabinieri l'hanno trovata a Napoli. Lo rende noto Giovanni Micera, legale della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it