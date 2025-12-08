Finisce l' incubo della 16enne scomparsa a Portici | ritrovata e affidata a uno zio
È stata temporaneamente affidata a uno zio paterno, la ragazza di 16 anni che lo scorso 2 dicembre non era rientrata nella casa famiglia di Portici, facendo perdere le proprie tracce fino a stamattina, quando i carabinieri l'hanno trovata a Napoli. Lo rende noto Giovanni Micera, legale della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altre letture consigliate
VOLLEY A1 - Al PalaPanini finisce 3-1 per la Valsa Group: i cucinieri scivolano al sesto posto. Quarto set da incubo, Predators presenti e vicini alla squadra - facebook.com Vai su Facebook