Finisce fuori strada con lo scooter | soccorso dal 118
Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri (7 dicembre) a San Felice a Cancello. Un giovane era in sella allo scooter quando, per cause non chiare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. A causa della caduta, il centauro ha riportato diverse ferite e i passanti che. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
PAREGGIO! ? Un punto importante fuori casa contro ETA Beta Football: finisce 3-3 in un campo sempre difficile. Ottima prova di carattere dei nostri ragazzi di PASTA DI CAMERINO SD GAIOLE C5, che continuano il loro percorso in campionato senza moll - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Braccianese, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto 23enne ift.tt/2oQFrH3 Vai su X
Incidente stradale a Ostia, perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada: morto un 56enne - Tragedia sulla strada in via del Fosso di Dragoncello a Ostia nella tarda serata di ieri. Lo riporta fanpage.it