Finisce fuori strada con lo scooter | soccorso dal 118

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri (7 dicembre) a San Felice a Cancello. Un giovane era in sella allo scooter quando, per cause non chiare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. A causa della caduta, il centauro ha riportato diverse ferite e i passanti che. 🔗 Leggi su Casertanews.it