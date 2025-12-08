Finisce fuori strada con lo scooter | soccorso dal 118

Casertanews.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri (7 dicembre) a San Felice a Cancello. Un giovane era in sella allo scooter quando, per cause non chiare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. A causa della caduta, il centauro ha riportato diverse ferite e i passanti che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

