Fini-Rutelli tra amarcord e mea culpa L’ex sindaco | Stampavo al Secolo eravamo amici L’ex leader della destra | Un errore sciogliere An

A Castel Sant’Angelo, tra ricordi e riflessioni, si è svolto un duello tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli, a distanza di oltre trent’anni dalla loro corsa al Campidoglio. L’evento, parte della manifestazione Atreju, ha attirato un grande pubblico e ha messo in luce le tensioni e i ricordi di una stagione politica passata.

Grande successo di pubblico per il duello tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli ad Atreju. La sfida tra i due politici, trentadue anni dopo la storica corsa al Campidoglio, ha riempito la sala ‘Giustizia giusta’ della manifestazione della destra italiana a Castel Sant’Angelo. Oltre alle persone accomodate sulle sedie – 500 posti – a rivivere il momento amarcord anche tantissimi spettatori in piedi. L’ex presidente della Camera ed ex leader di An Alleanza nazionale ed ex vicepresidente del Consiglio, vestito con un lupetto grigio e una giacca blu, al momento del suo arrivo in sala è stata accolto da un applauso dai presenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fini-Rutelli tra amarcord e mea culpa. L’ex sindaco: “Stampavo al Secolo, eravamo amici”. L’ex leader della destra: “Un errore sciogliere An”

Altre letture consigliate

Atreju 2025, è il giorno del faccia a faccia tra Fini e Rutelli 32 anni dopo (segui la diretta streaming)- Vai su Facebook

Oggi ad #Atreju sarà una giornata per me ricca di emozioni. Alle 18 ci saranno #Fini e #Rutelli, all’epoca ero portavoce del segretario del #Msi e quante ne facemmo assieme in quella meravigliosa campagna elettorale… Quanto orgoglio per i militanti della nu Vai su X

Il mea culpa di Gianfranco Fini: “Ho sbagliato a sciogliere Alleanza Nazionale” - Sul palco di Atreju, nel corso di un dibattito con Francesco Rutelli: "Il merito che ha avuto Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni è ricostruire questa comunità" ... dire.it scrive