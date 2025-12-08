Fini rimette piede ad Atreju dopo 17 anni la frase che strappa gli applausi | Fu un errore sciogliere AN La lite con Berlusconi e i meriti di Meloni
Fini torna ad Atreju dopo 17 anni, suscitando grande entusiasmo tra il pubblico. Durante il suo intervento, ha ammesso che
La sala centrale è strapiena. Nei corridoi laterali oltre 500 persone si accalcano e qualcuno sgomita per ritagliarsi un piccolo spazio in piedi. C’era un grande fremito per assistere al ritorno di Gianfranco Fini sul palco di Atreju. L’ex leader di Alleanza Nazionale era presente oggi, 8 dicembre, alla kermesse di Fratelli d’Italia per partecipare a un confronto che ha ripercorso una pagina storica della politica romana: la sfida per il Campidoglio del 1993 tra Fini e Francesco Rutelli, anche lui presente. Ma il sottotesto è un altro: l’evento segna la fine della damnatio memoriae di Fini dopo la rottura con il suo popolo politico. 🔗 Leggi su Open.online
Fini rimette piede ad Atreju dopo 17 anni, la frase che strappa gli applausi: «Fu un errore sciogliere AN». La lite con Berlusconi e i meriti di Meloni - Il dibattito con Francesco Rutelli, avversario per la corsa al Campidoglio nel 1993. Riporta open.online