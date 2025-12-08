Fini ad Atreju | Un ritorno a casa

Durante l'evento Atreju, Fini ha descritto il suo ritorno come un momento di grande emozione e nostalgia, definendolo

21.00 Il ritorno ad Atreju "è un momento bello, emozionante, un ritorno a casa, se me lo consentite". Così Gianfranco Fini in un dibattito con Francesco Rutelli alla festa di FdI Atreju, a Roma, "32 anni dopo" la sfida per il Campidoglio. Si riconosce nel centrodestra di oggi? "Sì", replica Fini. Ma "non ho chiesto e non chiedo nulla". E aggiunge: "L'errore è stato chiedere e ottenere lo scioglimento di Alleanza nazionale". "Il merito di Giorgia è di aver ricostruito una casa, che unisce al di là del vincere o perdere le elezioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it