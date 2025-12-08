Fini ad Atreju il ritorno a casa dell’ex leader di An | Ho votato Meloni e la voterò ancora

Gianfranco Fini torna a partecipare ad Atreju, la manifestazione di Fratelli d’Italia, rivivendo un momento di grande familiarità politica. Nel suo discorso, l’ex leader di An ha confermato il suo sostegno a Giorgia Meloni, dichiarando di aver votato e di voler continuare a votare per lei, sottolineando il suo ritorno “a casa” nel contesto della destra italiana.

Gianfranco Fini torna sul palco di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, e lo fa in un clima da amarcord che accende la platea. «Un momento bello, emozionante, un ritorno a casa. Il tempo passa in fretta.», dice l'ex presidente della Camera, accolto da un lungo applauso. Era un invito atteso da anni, concretizzato in un faccia a faccia con Francesco Rutelli, 32 anni dopo la sfida per il Campidoglio del 1993. L'arrivo al villaggio e il bagno di folla. Fini si presenta con largo anticipo, passeggia tra gli stand, scambia battute con Giovanni Donzelli e osserva divertito il "Bullometro" della manifestazione.