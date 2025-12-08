film quattro fratelli di mark wahlberg del 2005 in testa alle classifiche di streaming

Il film Four Brothers, una produzione del 2005 un tempo poco considerata, sta vivendo una sorprendente rinascita grazie alle piattaforme di streaming. Cento minuti di azione intensa, diretti da John Singleton, sono ora tra i titoli più visti su Tubi, dominando la classifica dei film più scaricati negli Stati Uniti a partire dall’8 dicembre 2025. La pellicola, che all’epoca divise critica e pubblico, si è rivelata un successo di pubblico, mantenendo vivo l’interesse anche a distanza di vent’anni dalla sua uscita. una ripresa inaspettata per un film del 2005. Protagonista di Four Brothers è Mark Wahlberg nei panni di uno dei quattro fratelli adottivi, protagonisti di una storia di vendetta e scoperta, dopo la tragica perdita della loro madre durante un tentativo di rapina. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

