FIFA Mondiale 2026 | ecco l’introduzione degli Hydration Break! Nuovo stop obbligatorio in tutte le gare della Coppa del Mondo | i dettagli della nuova regola

Durante il Mondiale 2026, la FIFA introdurrà gli “Hydration Break” come nuovo stop obbligatorio in tutte le partite, indipendentemente dal meteo o dalle temperature. Questa misura, già adottata in Italia durante le competizioni estive, diventa ora una regola ufficiale a livello mondiale per garantire la sicurezza dei calciatori.

FIFA, Mondiale 2026: ecco l'introduzione degli "Hydration Break"! Stop obbligatorio in tutte le partite, indipendentemente da meteo e temperature Il classico cooling break visto in Italia durante le gare estive diventa ora una misura istituzionale a livello mondiale. La FIFA ha infatti ufficializzato che ai Mondiali 2026 verranno introdotte le hydration break, pause obbligatorie di

