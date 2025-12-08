Feste patronali affidate alla Arcidiocesi da Adrano piena condivisione delle decisioni di monsignor Renna
Il sindaco di Adrano Fabio Mancuso a nome suo e dell'Amministrazione comunale, esprime con una nota piena condivisione e sostegno alle decisioni recentemente assunte dall’Arcidiocesi di Catania in merito alla gestione degli atti di affidamento delle feste patronali. Secondo Mancuso, “la scelta di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
