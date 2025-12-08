Festa di Natale degli anziani a Muzzana

L’amministrazione Comunale di Muzzana del Turgnano, in collaborazione con Auser Volontariato Turgnano e la Parrocchia di San Vitale Martire, in occasione delle festività natalizie organizza la tradizionale Festa di Natale con gli anziani. È prevista per domenica 14 e inizierà con la Santa messa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Aria di Festa, aria di Natale - facebook.com Vai su Facebook

Natale Feste per bimbi, malati e anziani - Il Natale è anche un’occasione per trascorrere il tempo insieme e, con lo scambio degli auguri, ritrovarsi in compagnia, tra convivialità e progetti. Si legge su ilrestodelcarlino.it