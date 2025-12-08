Festa dell' Immacolata Meloni | Che sia una giornata di felicità

"Che sia una giornata di serenità e felicità per voi e per le vostre famiglie". Questo il messaggio che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui suoi profili social in occasione dell' 8 dicembre, augurando "a tutti" una "Buona Festa dell'Immacolata". Ad accompagnare gli auguri della premier anche una foto che la ritrae sorridente accanto alla figlia Ginevra, davanti a un albero di Natale addobbato con palline e luci. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Festa dell'Immacolata, Meloni: "Che sia una giornata di felicità"

