Festa dell' Immacolata Meloni | Che sia una giornata di felicità

Tg24.sky.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Che sia una giornata di serenità e felicità per voi e per le vostre famiglie". Questo il messaggio che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui suoi profili social in occasione dell' 8 dicembre, augurando "a tutti" una "Buona Festa dell'Immacolata". Ad accompagnare gli auguri della premier anche una foto che la ritrae sorridente accanto alla figlia Ginevra, davanti a un albero di Natale addobbato con palline e luci. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

festa dell immacolata meloni che sia una giornata di felicit224

© Tg24.sky.it - Festa dell'Immacolata, Meloni: "Che sia una giornata di felicità"

News recenti che potrebbero piacerti

festa immacolata meloni sia8 dicembre: Meloni sui social, "buona festa dell'Immacolata" - "Che sia una giornata di serenità e felicità per voi e per le vostre famiglie. Secondo agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Festa Immacolata Meloni Sia