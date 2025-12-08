Festa dell’Immacolata l’omaggio di Zuppi alla Fiorita | Dobbiamo essere uomini di pace

In occasione della festa dell’Immacolata, il cardinale Matteo Zuppi ha reso omaggio alla Fiorita, sottolineando l'importanza di essere uomini di pace e speranza. Nell'8 dicembre 2025, ha benedetto i mazzi di fiori ai piedi della statua della Beata Vergine in Piazza Malpighi, un gesto di devozione e riflessione nel giorno dedicato all’Immacolata.

Bologna, 8 dicembre 2025 - “Dobbiamo essere uomini di pace e speranza”. Nel giorno dell’Immacolata, il cardinale Matteo Zuppi ha benedetto i mazzi di fiori ai piedi della colonna ionica su cui poggia la statua della Beata Vergine in Piazza Malpighi. Tanti gli omaggi per la tradizionale preghiera della Fiorita, che ha richiamato parecchi fedeli sotto i portici e nei pressi della colonna. Il messaggio del cardinale: “La folla ai piedi della Madonna è un sorriso dal cielo”. “La speranza di una pace è la chiave di questo Giubileo, ma anche noi dobbiamo essere uomini e donne di speranza ”, ha detto Zuppi durante il suo messaggio ai fedeli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa dell’Immacolata, l’omaggio di Zuppi alla Fiorita: “Dobbiamo essere uomini di pace”

