Festa dell’Immacolata il giorno più bello per i cattolici italiani Meloni | Un momento di gioia e serenità
Otto dicembre, festa dell’Immacolata, la giornata forse più amata dai cattolici italiani che intorno alla figura della Vergine Maria hanno costruito la propria Fede. Questa mattina i vigili del fuoco hanno rinnovato la tradizionale deposizione della corona di fiori alla statua della Madonna in Piazza di Spagna, a Roma, un atto di devozione che va avanti dal 1949. A compiere il gesto è stato Roberto Leo, caporeparto più anziano in servizio presso il Comando di Roma. Dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni arrivano gli auguri sui social i n occasione della Festa dell’Immacolata. “Che sia una giornata di serenità e felicità per voi e per le vostre famiglie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
