Festa dell' Immacolata i vigili del fuoco rendono omaggio alla Vergine

Brindisireport.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Festa dell'Immacolata, i vigili del fuoco di Brindisi hanno reso omaggio floreale alla statua della Vergine Maria in piazza Duomo, proseguendo una tradizione di devozione e rispetto per questa ricorrenza religiosa.

