Festa dell' Immacolata i vigili del fuoco rendono omaggio alla Vergine
In occasione della Festa dell'Immacolata, i vigili del fuoco di Brindisi hanno reso omaggio floreale alla statua della Vergine Maria in piazza Duomo, proseguendo una tradizione di devozione e rispetto per questa ricorrenza religiosa.
Anche quest'anno a Brindisi, in occasione della festa dell'Immacolata, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno reso un omaggio floreale alla statua della Vergine Maria sita in piazza Duomo.I vigili del fuoco, tramite l'utilizzo di un'autoscala, hanno collocato una corona di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Argomenti simili trattati di recente
Durante la Festa dell'Immacolata, attivisti di Ecologia Politica Napoli protestano contro l'overtourism e l'inquinamento nel centro storico Vai su Facebook
Buona festa dell’Immacolata a tutti. Vi auguro di vivere questa giornata in famiglia, tra le persone care, con serenità. Vai su X
Festa dell’Immacolata a Roma, il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna in piazza di Spagna - Anche quest'anno si è ripetuto il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna in piazza di Spagna ... Si legge su fanpage.it