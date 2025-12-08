Festa dell’Immacolata cos’è e perché si prepara l’albero di Natale l’8 dicembre

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'8 dicembre 2025 è la festa dell'Immacolata, una ricorrenza che ha una valenza religiosa, ma che è anche associata alla tradizione dell'albero di Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Dj Comollo fa ballare Ripa Teatina per la festa dell'Immacolata Concezione: il programma completo

Oggi 8 novembre è la festa del Beato Giovanni Duns Scoto: è il precursore della dottrina dell’Immacolata

Alla Kalsa la festa dell’Immacolata Concezione, le cerimonie si svolgeranno al santuario di santa Teresa

Cerca Video su questo argomento: Festa Dell8217immacolata Cos8217232 Perch233