Festa dell’Immacolata cos’è e perché si prepara l’albero di Natale l’8 dicembre
L'8 dicembre 2025 è la festa dell'Immacolata, una ricorrenza che ha una valenza religiosa, ma che è anche associata alla tradizione dell'albero di Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
