Perché si celebra l’Immacolata, cosa rappresenta nella fede cattolica e quali tradizioni porta con sé in Italia La Festa dell’8 dicembre Immacolata Concezione, è una delle ricorrenze religiose più importanti del calendario cattolico e, allo stesso tempo, un appuntamento centrale per la cultura popolare italiana. Tra storia, fede e tradizioni natalizie, questa giornata segna l’inizio . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Festa dell’Immacolata Concezione: significato, origini e tradizioni dell’8 dicembre