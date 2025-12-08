Festa a Cusercoli con la 16esima edizione della Cicciolata

Domenica a Cusercoli si è svolta la 16ª edizione della “Cicciolata”, una tradizionale festa dedicata al maiale. L’evento, giunto alla sua sedicesima edizione, ha richiamato numerosi partecipanti desiderosi di celebrare le usanze locali e gustare le specialità tipiche della tradizione. Un momento di convivialità e radicamento culturale per la comunità.

Domenica a Cusercoli è tornata protagonista la tradizione con la 16esima edizione della “Cicciolata”, la festa del maiale. Per tutta la giornata il centro storico è stato invaso dai mercatini agroalimentari e dai mercatini di Natale. C'è stato anche un intrattenimento per i più piccoli, la cucina. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Questa domenica, 7 dicembre, il Food Truck “Orto Gourmand” arriva alla 16ª Cicciolata di Cusercoli! Vi aspettiamo con tantissime prelibatezze calde e gustose, preparate al momento con ingredienti di qualità. ? In concomitanza con la Cicciolata Vai su Facebook