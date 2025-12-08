Ferrovie del Sud Est previsto uno sciopero generale di 24 ore
Giornata a rischio disagi per pendolari, studenti e lavoratori quella di venerdì 12 dicembre 2025, quando il personale di Ferrovie del Sud Est incrocerà le braccia per 24 ore. La protesta è stata proclamata dalla Segreteria nazionale della Filt Cgil, in adesione a uno sciopero generale nazionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Linea Sassari - Alghero: possibili modifiche al servizio AT 83 per sciopero del Gruppo FS Si informa l’utenza che, a causa di un possibile sciopero dei lavoratori del Gruppo FS (Ferrovie dello Stato), previsto dalle 21:00 del 27 novembre 2025 alle 21:00 del 28 - facebook.com Vai su Facebook
Ferrovie: Milano Centrale, primi passi verso la trasformazione Vai su X
Sciopero del 12 dicembre, disagi in vista - Astensione dal lavoro il 12 dicembre 2025, in occasione dello sciopero generale indetto dalla CGIL, che giudica la legge di Bilancio di quest'anno "ingiusta e dannosa per lavoratori, pensionati e ... Si legge su rainews.it