Ferrovie del Sud Est previsto uno sciopero generale di 24 ore

8 dic 2025

Giornata a rischio disagi per pendolari, studenti e lavoratori quella di venerdì 12 dicembre 2025, quando il personale di Ferrovie del Sud Est incrocerà le braccia per 24 ore. La protesta è stata proclamata dalla Segreteria nazionale della Filt Cgil, in adesione a uno sciopero generale nazionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

