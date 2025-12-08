Fermato in auto e perquisito | nascondeva due coltelli e uno spinello
Aveva con sé dosi di droga e due coltelli con lama di 11 e 7 centimetri. L'uomo, cittadino italiano 37enne, già noto alle forze di polizia, è stato fermato a Sezze alla guida di un'auto a un posto di blocco dei carabinieri.I militari lo hanno sottoposto a una perquisizione personale, trovandolo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
