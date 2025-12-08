Fermato con coltelli e forbici denunciato ventinovenne

Un controllo dei carabinieri in corso Brasile ha portato alla denuncia di un ventinovenne di Palma di Montechiaro, trovato con un vero e proprio arsenale di lame. Nel suo zaino i militari hanno rinvenuto cinque coltelli a serramanico, due coltelli da cucina, uno da macellaio, due forbici e due. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Gli aveva chiesto di pagare le multe accumulate utilizzando la sua auto. I carabinieri lo hanno fermato sotto casa sua armato di due coltelli e un martello - facebook.com Vai su Facebook

"COLTELLI " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Sorpreso in giro con otto coltelli e due taglierini, denunciato 29enne di Palma di Montechiaro - L’indagato ha dichiarato di voler vendere i coltelli ma la versione non è stata ritenuta genuina ... Riporta grandangoloagrigento.it