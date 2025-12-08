Fermato con coltelli e forbici denunciato ventinovenne

Agrigentonotizie.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un controllo dei carabinieri in corso Brasile ha portato alla denuncia di un ventinovenne di Palma di Montechiaro, trovato con un vero e proprio arsenale di lame. Nel suo zaino i militari hanno rinvenuto cinque coltelli a serramanico, due coltelli da cucina, uno da macellaio, due forbici e due. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

