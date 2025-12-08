Fermato alla guida senza patente con la cocaina e una borsa rubata | arrestato 37enne

Fermato per un controllo mentre era in auto, è risultato senza patente e. autore di un furto dentro un supermercato. È quello di cui si è reso responsabile un 37enne, arrestato giovedì 4 dicembre nel parcheggio del centro commerciale di Villasanta.Il fattoNel pomeriggio del 4 dicembre, il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Incidente ieri sera; l'uomo alla guida tenta di dileguarsi ma viene fermato, con perquisizioni e intervento sanitario - facebook.com Vai su Facebook

Peschiera, fermato senza patente su un’auto a leasing non riconsegnata - Quando gli agenti della polizia locale di Peschiera lo hanno fatto accostare, era al volante di un’auto a leasing che non era mai stata riconsegnata alla società proprietaria. Riporta ilcittadino.it