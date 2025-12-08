Ferisce una donna con coccio di bottiglia Preso il molestatore
Botte, aggressioni, spintoni, schiaffi, pugni, e perfino, nell’ultimo caso in ordine di tempo, una donna che ha rimediato una ferita al volto con un coccio di bottiglia. L’allarme sui social network girava da tempo ma nessuno, fino a ora, era riuscito a bloccare il molestatore seriale: un giovane straniero che in centro aggrediva senza nessun motivo le donne ferendole e buttandole in terra. Non per derubarle ma solo per il "gusto" di picchiarle. L’incubo è finito nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 19.30, dopo che a farne le spese è stata un’altra donna di 30 anni aggredita nella centrale piazza delle Carceri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
