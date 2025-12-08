Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini sono davvero in crisi? Adesso parla lei e sorprende

Da settimane circolano indiscrezioni su una presunta distanza tra Federica Panicucci e Marco Bacini, ma la conduttrice ha deciso di mettere a tacere ogni pettegolezzo proprio attraverso le pagine del nuovo numero di Chi Magazine, di cui è protagonista della copertina. Nell’intervista, oltre a svelare dettagli inediti della sua vita privata, Federica ha condiviso un pezzo importante del suo passato, legato alla splendida casa in cui vive oggi. Le sue parole non solo chiariscono lo stato del rapporto con il compagno, ma raccontano anche una donna che ha realizzato i suoi sogni grazie a determinazione e lavoro. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini sono davvero in crisi? Adesso parla lei e sorprende

