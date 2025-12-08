Fdi umilia la sinistra con una foto | Ecco cosa vorremmo per Natale

Il Natale si avvicina. Gli italiani, soprattutto i più piccoli, si preparano a compilare la lista dei desideri. Ma dalle parti di Fratelli d'Italia con un post che sta facendo il giro dei social in pochi istanti si chiedono regali di peso a Babbo Natale. Con tanta ironia il partito di Giorgia Meloni chiede di trovare sotto l'albero le dimissioni di Ilaria Salis. Da tempo infatti l'europarlamentare ha ingaggiato un duello verbale con Fdi legato anche alle sue vicende giudiziarie in Ungheria. Solo il voto del Parlamento Ue l'ha salvata dal processo. Poi, sempre Fdi, chiede meno scioperi da parte di Landini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fdi umilia la sinistra con una foto: "Ecco cosa vorremmo per Natale"

Argomenti simili trattati di recente

LA SINISTRA CHE SBEFFEGGIA GLI EROI DI GUERRA E I DECORATI ITALIANI. Nel programma Propaganda Live si fa satira, così la chiamano. Si sbeffeggia tutto e tutti. Si ridacchia, si canzona, si deride, si umilia....va bene, ognuno è libero di guardare ciò c - facebook.com Vai su Facebook

Giorgia Meloni e FdI azzerano la sinistra grazie ad una “mappa” - A seguito delle elezioni regionali 2025, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno deciso di mostrare un'immagine emblematica. Secondo newsmondo.it