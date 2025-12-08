FC 26 OBIETTIVO LIVE ULTIMATE GAUNTLET 6 | Il Mega Evento Joga Bonito con 2 Carte Speciali e 4 EVO!

Scopri il FC 26 Obiettivo Live Ultimate Gauntlet 6, il mega evento Joga Bonito disponibile per soli 7 giorni e 29 minuti. Un’occasione imperdibile con il Guanto di sfida definitivo 6, due carte speciali, quattro consumabili EVO e pacchetti fodder di alto livello, in un evento ricco di premi e sfide.

ATTENZIONE: Questo obiettivo è disponibile solo per 7 giorni e 29 minuti! È disponibile il Guanto di sfida definitivo 6, l'evento Live più ricco della campagna Joga Bonito, che offre ben due carte Joga Bonito (di cui un Eroe misterioso), quattro consumabili Evoluzione e pacchetti fodder di altissimo livello. Durata: 7 giorni (Evento a tempo limitato).. Modalità: Guanto di sfida definitivo 6.. Premi di Gruppo (Ricompense di Massima Importanza). Completando tutte le sfide sbloccherai: Premio Descrizione 1x Joga Bonito Ndiaye 85 OVR (Non scambiabile) LM, RW, LW con 5 Abilità e 4 Piede Debole. VEL 89, DRI 88.

FC 26 ATTENZIONE ALLE DATE! Obiettivi Live: FC Pro Open December Cup – Preparazione e Competizione - Sono disponibili due obiettivi Live collegati al circuito competitivo FC Pro Open, focalizzati sulla Coppa Dicembre. Secondo imiglioridififa.com