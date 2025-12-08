Fate piano gli europei dormono
Molti sottolineano la distanza tra la popolazione europea e questa casta insediata a Bruxelles, ma spesso usata anche dai governi nazionali come scaricabarile, che ci ha portato al declino industriale e all'irrilevanza politica. È vero che la gente non ne può più di crescita asfittica, caro-energia, de-industrializzazione, welfare insostenibile, scarsa sicurezza, burocrazia asfissiante e iper-regolamentazione. Ma queste sono le conseguenze di politiche ispirate a un'idea di società che i cittadini hanno votato. In democrazia, quando qualcosa in alto non ti piace, è in basso che devi guardare. E lì, in strada, siamo sicuri che siano pronti a rigettare quell'idea? In fondo, la politica ha solo messo a terra ciò che gli elettori chiedono: vivere seduti sul loro benessere, senza entrare mai davvero in competizione con gli altri popoli e rifiutando che il gioco sia di sbattersi ogni giorno per guadagnarsi da vivere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Cristian Rossonero. . Preparatevi al solito piano conservativo e senza ambizioni di vincita!!! FATE GIRARE IL VIDEO SE AMATE IL NOSTRO MILAN ? . . . #acmilan #acm #acmilannews #milan #acmilan1899 #rels #reel # #hype #milanisti # - facebook.com Vai su Facebook
"Fate piano a calpestare le foglie d'autunno, c'è ancora qualcuno che crede nell'estate." (Fabrizio Caramagna) ? Vai su X
Fate piano, gli europei dormono - Il cortocircuito che affligge gli europei sta nell'incapacità a collegare il proprio status socioeconomico alle scelte ideologiche in campi solo apparentemente distanti e indipendenti ... Da msn.com