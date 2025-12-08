fate piano gli europei dormono

Molti sottolineano la distanza tra la popolazione europea e questa casta insediata a Bruxelles, ma spesso usata anche dai governi nazionali come scaricabarile, che ci ha portato al declino industriale e all'irrilevanza politica. È vero che la gente non ne può più di crescita asfittica, caro-energia, de-industrializzazione, welfare insostenibile, scarsa sicurezza, burocrazia asfissiante e iper-regolamentazione. Ma queste sono le conseguenze di politiche ispirate a un'idea di società che i cittadini hanno votato. In democrazia, quando qualcosa in alto non ti piace, è in basso che devi guardare. E lì, in strada, siamo sicuri che siano pronti a rigettare quell'idea? In fondo, la politica ha solo messo a terra ciò che gli elettori chiedono: vivere seduti sul loro benessere, senza entrare mai davvero in competizione con gli altri popoli e rifiutando che il gioco sia di sbattersi ogni giorno per guadagnarsi da vivere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

