Fashion Show la moda e l’alta quota La mostra di Giovanni Giannoni

In occasione delle Olimpiadi invernali 2026 a Cortina d'Ampezzo, la mostra

Proprio in occasione delle Olimpiadi invernali 2026, Cortina D'Ampezzo, regina delle Dolomiti ospiterà una mostra dal titolo "Fashion Show". Artefice delle gigantografie esposte, ma non solo, è Giovanni Giannoni, fotografo nel settore della moda da oltre 30 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

