Fammi guidare l' autobus e poi lo aggrediscono | caccia all' uomo in città
È caccia all’uomo in tutta Bolzano dopo quanto accaduto nella serata dello scorso 6 dicembre, quando una pattuglia della polizia ha soccorso un autista di bus in viale Druso. L’uomo, infatti, era stato aggredito da due giovanissimi che poi si erano dati alla fuga in direzione di via Palermo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
