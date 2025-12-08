Family office in Italia | Ora i giovani spingono l’innovazione

IL TESSUTO produttivo italiano, è noto, ha delle caratteristiche del tutto uniche. Riusciamo a tenere insieme l’eccellenza più spinta con il fare artigianale. Dove per artigianale si intende la capacità di approfondire, di generazione in generazione, competenze che diventano così irripetibili da non temere una concorrenza in grado di riprodurle. Stiamo vivendo oggi un momento in cui questo modello sta incontrando forti trasformazioni, le ultime generazioni sono quelle che devono avere, per forza di cose, lo sguardo ben aperto verso il mondo. La cultura sta cambiando e questo cambiamento incontra anche le abitudini di investimento, coinvolgendo quindi strutture come i family office, anch’essi in un percorso di trasformazione profonda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

