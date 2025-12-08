Famiglia nel bosco i costi ricadono sul Comune di Palmoli | Quasi 5mila euro dal 20 novembre

La famiglia nel bosco continua a restare divisa, con il tribunale per i minorenni de L'Aquila che non ha ancora sciolto la riserva sulla possibilità di un ritorno a casa dei bambini. La notifica con la decisione potrebbe arrivare domani, ma al momento l'unica certezza riguarda i costi che questo caso giuridico ha prodotto per il Comune di Palmoli. "Dalla data del collocamento nella casa-famiglia, i costi per i minori, ma anche per la madre, sono a carico del Comune di Palmoli. (.) 244 euro al giorno, per tutte e 4 i componenti del nucleo familiare", afferma il sindaco. "E' molto impegnativo per un piccolo comune di 850 anime quale è Palmoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

