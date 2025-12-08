"Buona fede" e "assoluta correttezza professionale". Ruota intorno a questi due concetti la riflessione con cui, a quattro giorni dal processo nel quale ha patteggiato la pena (due anni con la condizionale), Chiara Compagno rompe il silenzio. La dottoressa è una delle principali protagoniste della vicenda giudiziaria legata alle false vaccinazioni per far ottenere il Green pass a pazienti ‘No vax’ in periodo Covid. "Ho scelto la strada del patteggiamento – spiega al professionista, assistita dagli avvocati Marco Linguerri e Carlo Taormina – anche su consiglio dei miei legali, con l’obiettivo di chiudere nel più breve tempo possibile una vicenda dolorosa e complessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Falsi vaccini, la dottoressa: "Ho agito in buona fede"