Fallout stagione 2 | 6 nuovi doppiatori di vegas che devono tornare
La serie televisiva ispirata a Fallout: New Vegas sta attirando l’attenzione dei fan per la possibilità di introdurre personaggi iconici del videogioco. La scelta di ambientare la narrazione circa 15 anni dopo gli eventi del gioco offre un contesto ricco di opportunità per perfezionare la trama e integrare interpreti di alto livello, dai doppiatori alle voci più riconoscibili nel franchise. Di seguito, vengono esplorati alcuni dei personaggi più emblematici del videogioco e le possibilità di un loro coinvolgimento nella seconda stagione della serie. zachary levi come arcade gannon. un personaggio molto amato e portato sullo schermo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
