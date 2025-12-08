Faenza imprese alluvionate Ancora attivo il bando per contributi
Il Comune di Faenza ricorda che è ancora possibile presentare domanda per il contributo straordinario a sostegno delle imprese colpite dall’alluvione e per incentivare nuove attività commerciali e artigianali sul territorio. La misura è attiva fino al 27 dicembre 2025 e il contributo sarà fino a un massimo di 2mila euro. La misura in particolare è destinata a: nuove imprese commerciali e artigianali che si attiveranno ex novo nell’intero territorio comunale nel corso del 2025. Il contributo, pari all’80% della Tari (Tassa sui Rifiuti) dovuta per l’anno 2025 e fino a un massimo di 2mila euro, è un incentivo a investire e a mantenere l’attività per almeno tre mesi, come già sperimentato lo scorso anno; aziende coinvolte dagli eventi meteorologici hanno avviato l’attività (ex novo o subentrata o trasferita) negli anni 2023 e 2024 in vie e piazze specificatamente alluvionate a maggio 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Faenza, nuove misure economiche in favore delle imprese colpite dalle alluvioni
Faenza, nuove misure economiche in favore delle imprese colpite dalle alluvioni
Faenza, ancora possibile presentare domanda per il sostegno alle imprese colpite dall’alluvione - facebook.com Vai su Facebook
Faenza, ancora possibile presentare domanda per il sostegno alle imprese colpite dall’alluvione - Il Comune di Faenza ricorda che è ancora possibile presentare domanda per il contributo straordinario a sostegno delle imprese colpite ... corriereromagna.it scrive
Faenza, nuove misure economiche in favore delle imprese colpite dalle alluvioni - L’amministrazione comunale di Faenza continua a sostenere il tessuto economico locale, colpito dalle alluvioni del maggio 2023 e del settembre 2024, approvando nuovi criteri per la concessione di ... ilrestodelcarlino.it scrive
Imprese colpite più volte dalle alluvioni. Fondo da 280mila euro da suddividere - Arrivano nuovi contributi per le realtà economiche colpite in maniera ripetuta dalle alluvioni di maggio 2023 e settembre 2024. ilrestodelcarlino.it scrive