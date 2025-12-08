Il Comune di Faenza ricorda che è ancora possibile presentare domanda per il contributo straordinario a sostegno delle imprese colpite dall’alluvione e per incentivare nuove attività commerciali e artigianali sul territorio. La misura è attiva fino al 27 dicembre 2025 e il contributo sarà fino a un massimo di 2mila euro. La misura in particolare è destinata a: nuove imprese commerciali e artigianali che si attiveranno ex novo nell’intero territorio comunale nel corso del 2025. Il contributo, pari all’80% della Tari (Tassa sui Rifiuti) dovuta per l’anno 2025 e fino a un massimo di 2mila euro, è un incentivo a investire e a mantenere l’attività per almeno tre mesi, come già sperimentato lo scorso anno; aziende coinvolte dagli eventi meteorologici hanno avviato l’attività (ex novo o subentrata o trasferita) negli anni 2023 e 2024 in vie e piazze specificatamente alluvionate a maggio 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Faenza, imprese alluvionate. Ancora attivo il bando per contributi