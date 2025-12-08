Fabrizio Ferracane in Bastianazzo | lo spettacolo al Museo naturalistico Minà Palumbo di Castelbuono

Palermotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riflettori puntati su Fabrizio Ferracane, protagonista dell’appuntamento teatrale di sabato 13 dicembre alle ore 21 alla sala Morici del Museo naturalistico delle Madonie “Minà Palumbo”, evento organizzato dall’Associazione culturale Trameventi Ets con il patrocinio del Comune di Castelbuono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Fabrizio Ferracane Bastianazzo Spettacolo