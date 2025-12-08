Fabo 74 Siaz Piazza Armerina 73 FABO MONTECATINI: Rossi, Mastrangelo 9, Aukstikalnis 13, Chinellato 21, Giombini 5; Benites 9, Ricci 6, Sgobba 5, Natali 4, Dell’Uomo 2, Kamate ne, Antonelli ne. All. Sacchetti. SIAZ PIAZZA ARMERINA: Meluzzi 7, Prai, Markovic 19, Cepic 23, Lepichev 14; Almansi 7, Gallizzi 3, Colussa, Paulinus, Migone ne. All. Patrizio. Arbitri: Puccini, Ceri e Forte. Parziali: 20-14, 50-34, 61-56. Ritorno al successo con il brivido per la Fabo che piega Piazza Armerina, ma conferma di essere ancora in piena crisi di gioco e di identità. Dal +16 dell’intervallo con 50 punti segnati, la squadra di Sacchetti si affloscia e viene rimontata da Piazza Armerina che ha anche l’ultimo tiro per vincerla, sbagliato da Meluzzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fabo, da salvare c’è soltanto la vittoria. Sacchetti tuona: "Non sono soddisfatto"