Il Mondiale di Formula1 è andato in archivio con il trionfo di Lando Norris. Al termine di una stagione ricca di colpi di scena, alla fine è stato il britannico a festeggiare il suo primo titolo iridato, battendo di appena due punti Max Verstappen, a cui non è bastato il successo nell'ultimo GP di Abu Dhabi. L'olandese, però, ha avuto il merito di tenere più che mai viva la sfida per il Mondiale fino all'ultima curva dell'ultima gara, inserendosi nel duello in casa McLaren. Norris festeggia, Verstappen si prende i complimenti, mentre sicuramente chi è decisamente deluso è Oscar Piastri. Il pilota australiano è il grande sconfitto, visto che ha perso il duello con il suo compagno di squadra e soprattutto ha visto sfumare un Mondiale che sembrava ampiamente tra le sue mani, avendo guidato la classifica per quindici GP.

F1, Piastri punzecchia Norris: "Non è diventato Superman. Anno prossimo non cambierà nulla"