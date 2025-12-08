F1 | Piastri ' Norris prima guida McLaren? Con titolo non è diventato ' Superman' '

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Oscar Piastri non teme un cambiamento nelle dinamiche tra lui e il compagno di squadra in McLaren, Lando Norris, e ha affermato che quest'ultimo non "diventerà Superman" dopo la vittoria del suo primo titolo di Formula 1. "Non credo che questo cambierà nulla. Per me ha ovviamente fatto un'ottima stagione quest'anno ed è un campione meritevole, ma è pur sempre Lando Norris, non è che sia diventato Superman", ha dichiarato Piastri in conferenza stampa dopo il Gran Premio di Abu Dhabi di fine stagione, domenica. "Quindi, non credo che le cose cambieranno. Mi aspetto, ovviamente, la massima correttezza da parte della squadra e una sorta di parità in futuro e non ho alcuna preoccupazione che questo possa cambiare", ha aggiunto Piastri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

