Ezio Greggio distrugge la Juve con una frase | Giovanni e Umberto Agnelli non riposeranno in pace

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ezio Greggio fa giù pesante sulla Juventus dopo la sconfitta dei bianconeri a Napoli. L'attore e conduttore televisivo non si spiega le scelte della società e aggiunge: "Anche stasera Giovanni e Umberto Agnelli non riposeranno in pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

