Eventi Alberto Angela all’anteprima di Libri Come

Si terrà sabato 13 dicembre alle ore 18 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica l’anteprima di ‘Libri Come – Festa del Libro e della Lettura’, promossa dalla Fondazione Musica per Roma e curata da Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi. L’incontro sarà l’occasione per ascoltare Alberto Angela, che presenterà il suo nuovo libro, edito Mondadori, ‘Cesare. La conquista dell’eternità’, disponibile in libreria dal 18 novembre scorso. Il volume propone un viaggio appassionante nel De Bello Gallico, combinando storia, avventura e innovazione tecnologica grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it