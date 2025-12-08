Evasioni creative e tentativi maldestri | dalle scampagnate a Pasquetta alle fughe dalla finestra

Feedpress.me | 8 dic 2025

C'è chi tenta la fuga all’alba sperando di passare inosservato, chi sfreccia in scooter senza casco convinto che nessuno lo riconoscerà e chi si lancia da una finestra del bagno sparendo per settimane, salvo poi ricomparire in una stanza d’albergo a pochi chilometri di distanza. Oppure la donna che si copre il volto in un suv diretto verso una «cena giapponese» improvvisata. E’ un campionario. 🔗 Leggi su Feedpress.me

